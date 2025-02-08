نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع ضد إمبولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة ميلان وإمبولي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تعادل ميلان مع إنتر ميلان بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما خسر إمبولي من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل إمبولي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

موقف ميلان وامبولي في جدول الدوري الإيطالي

احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل إمبولي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 36 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 20 مباراة.

موعد مباراة ميلان وامبولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وامبولي يوم السبت 8 فبراير 2025 على ملعب كارلو كاستيلاني معقل إمبولي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ميلان وامبولي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وسيقوم حازم عبد السلام بالتعليق على أحداث اللقاء.

من المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ووكر - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: موسى - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش - أبراهام - خيمينيز.

