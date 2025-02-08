نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد لورنت أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي.. مرموش أساسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره لورنت أورينت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لورنت أورينت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشسترسيتي ضد لورنت أورينت، في تمام الساعة الثانية والربع مساءا بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام لورنت أورينت

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: لويس، ريس، دياز، أوريلي.

خط الوسط: نيكو، جوندوجان، سافينيو، مكاتي.

خط الهجوم: عمر مرموش، جاك جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت

وأعلنت قناة bein sports 1، إذاعتها بشكل حصري لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت، حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

