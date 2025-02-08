نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يرفض طلب لاعب برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، رفض عودة لاعب سابق لكتيبة "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن البرتغالي جواو فيليكس كان يريد العودة إلى برشلونة في يناير الماضي، قبل الانتقال إلى إي سي ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خورخي مينديز وكيل فيليكس تواصل مع رئيس برشلونة والذي بدوره قال "لا" لعودة اللاعب البرتغالي مرة أخرى.

وانضم فيليكس إلى ميلان في انتقالات يناير الماضي، على سبيل الإعارة من تشيلسي لنهاية الموسم الجاري.