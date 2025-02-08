نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية عن مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الحالي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي

الخلود ضد الرياض 3:55.

الأخدود ضد الاتفاق 5:40.

الهلال ضد ضمك 7:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

