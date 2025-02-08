نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية عن مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الحالي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها.
موعد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي
الخلود ضد الرياض 3:55.
الأخدود ضد الاتفاق 5:40.
الهلال ضد ضمك 7:00.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.