نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد شتوتغارت بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند لخوض مباراة هامة ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري الألماني ضد شتوتغارت.

ويلتقي الفريقين اليوم الموافق 8 من فبراير الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة علي أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، بصافرة الألماني دانيال زيبرت.

ويتواجد شتوتغارت في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك بوروسيا 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

