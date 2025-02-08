نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في كل البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم. يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الفضائية الناقلة مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز سيلتا فيجو × ريال بيتيس الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN sports HD3 اتليتك بيلباو× جيرونا الساعة 5.15 على قناة beIN sports HD3 ريال مدريد × اتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN sports HD1 مباريات اليوم بالدوري الإيطالي الممتاز هيلاس فيرونا × أتلانتا الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة AD sports premium1 إمبولي × ميلان الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة AD sports premium تورينو× جنوي الساعة 9.45 على قناة AD sports premium1 مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي الساعة 4 عصرًا على قناة أون تايم سبورتس 1 البنك الأهلي × زد اف سي الساعه 7 على قناة أون تايم سبورتس 1 مباريات اليوم في دوري روشن للمحترفين السعودي الخلود × الرياض الساعة 3.55 على قناة SSC SD 1 الأخدود × الإتفاق الساعة 5٠40 على قناة SSc Extra 1HD ضمك × الهلال الساعة 7 على قناة SScSD1 ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضة.