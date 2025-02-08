الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في كل البطولات والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم السبت في كل البطولات والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في كل البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الفضائية الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

سيلتا فيجو × ريال بيتيس الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN sports HD3

اتليتك بيلباو×  جيرونا الساعة 5.15 على قناة beIN sports HD3

ريال مدريد × اتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN sports HD1

مباريات اليوم بالدوري الإيطالي الممتاز

هيلاس فيرونا × أتلانتا الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة AD sports premium1

إمبولي × ميلان الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة AD sports premium

تورينو× جنوي  الساعة 9.45 على قناة AD sports premium1

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي الساعة 4 عصرًا على قناة أون تايم سبورتس 1

البنك × زد اف سي الساعه 7 على قناة أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في دوري روشن للمحترفين السعودي

الخلود × الرياض الساعة 3.55 على قناة SSC SD 1

الأخدود × الإتفاق  الساعة 5٠40 على قناة SSc Extra 1HD

ضمك × الهلال  الساعة 7 على قناة SScSD1

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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