نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد لورنت أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة لورنت أورينت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لورنت أورينت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشسترسيتي ضد لورنت أورينت، في تمام الساعة الثانية والربع مساءا السبت بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لورنت أورينت

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نونيس، ستونز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، فودين، سافينيو، سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش، وهالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت

وأعلنت قناة bein sports 1، إذاعتها بشكل حصري لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت، حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

