نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أشرف بن شرقي من مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الجديد، من مواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي"، أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق أصبح جاهزًا للتواجد، في مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، على أن يحدد موقفه الجهاز الفني.

من ناحية أخرى، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبو الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، بالدوري العام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، لحساب الجولة الحادية عشر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على بتروجيت 2-1 في الجولة 12 من الدوري، ويحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، في حين يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بعد الفوز على سموحة.

