نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لورنت أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره لورنت أورينت، مساء اليوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لورنت أورينت في كأس الاتحاد الانجليزي

ويستضيف ملعب بريسبان رود مباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت، مساء اليوم السبت، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشسترسيتي ضد ليتون أورينت، في تمام الساعة الثانية والربع مساءا السبت بتوقيت القاهرة، الثالثة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت

وأعلنت قناة bein sports 1، إذاعتها بشكل حصري لمباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت، حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

