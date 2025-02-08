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أحمد جودة - القاهرة - يشعر فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، بالسعادة بعد الحصول على فترة لالتقاط الأنفاس، في ظل عدم خوضه لمباريات في منتصف الأسبوع حتى نهاية الشهر الجاري، ويرغب الفريق في الدخول فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة بتحقيق الفوز على فولفسبورج.

بعد التقاط أنفاسه.. ليفركوزن يستعد لمواجهة فولفسبورج

ويدخل بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) هذه الفترة بعد أن خاض مباريات في منتصف الأسبوع (أيام الثلاثاء أو الأربعاء) في الأسابيع الأربعة الماضية، واحتاج لوقت إضافي للتغلب على كولون 3 / 2 في كأس ألمانيا يوم الأربعاء الماضي.

واستحق ليفركوزن الراحة لأنه تأهل مباشرة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا دون أن يضطر لخوض مباريات الملحق، كما أن مباريات دور الثمانية بكأس ألمانيا تم تقسيمها على أسبوعين في بداية ونهاية فبراير/شباط الجاري.

وقال تشابي ألونسو، مدرب الفريق: "غدا سنخوض آخر مباراة من فترة شهدت الكثير من المباريات، وسنبذل قصارى جهدنا".

ويدخل ليفركوزن مباراته مع فولفسبورج وهو يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي يستضيف ليفركوزن في مباراة هامة بعد اسبوع.

ووصف ألونسو بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) بأنها " أهم مسابقة" وأنه لا يمكنهم فقدان نقاط في سباق المنافسة على اللقب، عند مواجهة فولفسبورج، الذي يحتل المركز العاشر، ولكنه يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وحذر ألونسو:" مباراة فولفسبورج واحدة من أصعب المباريات التي سنخوضها خارج ملعبنا. لدي شعور منذ بداية الموسم أن فولفسبورج سيقوم بعمل جيد".

ولم يخسر ليفركوزن أمام فولفسبورج في سبع مباريات، كما لم يخسر في فولفسبورج في ثماني مباريات، وترجع آخر خسارة للفريق لعام 2015.

ويتوقع ألونسو أن يقوم بعملية التدوير بين لاعبي فريقه، كما يغيب أليخاندرو جريمالدو بسبب إصابة في الرأس.

وترك ألونسو الباب مفتوحا فيما يتعلق بإمكانية الدفع بباتريك شيك وفيكتور بونيفاس سويا مثلما فعل لمدة 45 دقيقة أمام كولون، عندما سجل شيك أول هدفين، وسجل بونيفاس هدف الفوز بعد أن كان ليفركوزن متأخرا صفر / 2 أمام فريق كولون، المنافس بالدرجة الثانية.