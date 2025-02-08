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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بدعوى قانونية جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قواعد تتعلق بـ "المعاملات مع الأطراف المرتبطة".

مانشستر سيتي يتقدم بدعوة جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

وذكرت رابطة الصحافة البريطانية اليوم الجمعة أن مانشستر سيتي يعارض التعديلات التي تم إدخالها على قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة، والتي تم التصويت عليها من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبرالماضي. تلك التعديلات كانت نتيجة لتحد قانوني سابق من قبل مانشستر سيتي.

وجرى تصميم قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان تطبيق القيمة السوقية العادلة على الصفقات التجارية مع المنظمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمالكي الأندية. تهدف هذه القواعد إلى منع التضخيم الاصطناعي للصفقات مثل صفقات الرعاية، وهو ما قد يهدد قواعد الرابطة المالية.

وقدمت الرابطة القواعد في ديسمبر 2021 بعدما قام صندوق الاستثمارات السعودية بشراء نادي نيوكاسل.

الدعوى الجديدة تعني وجود ثلاث قضايا قائمة حاليا بين مانشستر سيتي والرابطة.

ويواجه مانشستر سيتي أكثر من 100 تهمة تتعلق بانتهاكات مالية مزعومة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.