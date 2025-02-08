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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم "للتحدي الضخم" بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه.

إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن راشفورد /27 عاما/ انضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لنهاية الموسم، مع خيار الإبقاء على اللاعب بشكل دائم في الصيف.

وترك راشفورد النادي الذي نشأ به بعدما تم تجميده تحت قيادة المدرب الجديد روبين أموريم، بعد أن تراجع أداؤه في آخر عامين.

وقال إيمري:"سعيد للغاية بعملنا في فترة الانتقالات، أنا سعيد للغاية بضم راشفورد. المحادثة التي أجريتها معه كانت محادثة طبيعية بين لاعب ومدرب، تحدثنا عن كرة القدم".

وأضاف: "أريد فقط أن يظهر أفضل ما عنده. وكذلك في غرفة تبديل الملابس، كشخص مثل لاعب آخر يساعدنا".

وأردف: "أعتقد أن إمكاناته هائلة. لا أريد معرفة السبب وراء رحيله من مانشستر ولكنني سعيد للغاية للإبقاء عليه هنا".

وأكد: "أنا سعيد للغاية بمحاولة استغلاله ومساعدته على العودة لمستواه، فرديا وجماعيا. التحدي الذي يواجهه معنا مثير".