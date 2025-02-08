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أحمد جودة - القاهرة -

قال سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، إن رافاييل لياو بإمكانه الوصول لمستوى آخر إذا ترك "منطقة الراحة" الخاصة به.

مدرب ميلان: لياو يمكنه الوصول لمستوى آخر

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الجناح البرتغالي كان من بين البدلاء في المباراة التي فاز فيها ميلان على روما 3 / 1 في كأس إيطاليا، وشارك في الـ20 دقيقة الأخيرة من اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل تامي أبراهام هدفين، بالإضافة لهدف سجله المنضم حديثا جواو فيليكس، الذي شارك من على مقاعد البدلاء، ليؤكد على قدرات الفريق الهجومية.

وبالإضافة للثنائي، يأمل لياو وكريستيان بوليسيتش بالإضافة إلى سانتياجو خيمينيز وريكاردو سوتيل-اللذان شاركا مع ميلان للمرة الأولى أمام ميلان، أن يشاركا في مباراة إمبولي المقرر إقامتها غدا السبت بالدوري الإيطالي.

وقال كونسيساو عقب الفوز على روما:" مع اللاعبين الذين انضموا في فترة الانتقالات الشتوية يمكننا العمل بشكل أفضل للمضي على الطريق الذي أحبه، واللعب بمهاجمين على سبيل المثال".