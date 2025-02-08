نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة روتردام: ألكاراس بسهولة إلى نصف النهائي وبيلوتشي يُطيح بـ "تسيتسيباس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس نصف نهائي دورة روتردام الدولية في كرة المضرب، الجمعة، بفوزه الصريح والسهل على مواطنه بيدرو مارتينيس 6-2 و6-1 في الدور ربع النهائي.

دورة روتردام: ألكاراس بسهولة إلى نصف النهائي وبيلوتشي يُطيح بـ "تسيتسيباس"

ويلتقي المصنّف الثالث عالميا، والطامح أن يصبح أول إسباني يفوز باللقب في روتردام، الفائز بين الروسي أندري روبليف والبولندي هوبرت هوركاتش اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وقال ألكاراس "أنا سعيد للغاية بأدائي اليوم. أعتقد أنني لعبت بمستوى عالٍ حقا. لم تكن هناك تقلبات في المباراة، وهو أمر أركز عليه".

وأضاف "من الصعب دائما اللعب ضد بيدرو، لذلك كنت أعلم أنه يتعين علي أن أركز حقا من الكرة الأولى حتى الأخيرة".

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان الإسبانيان ضمن جولة المحترفين، لكن ألكاراس لم يوفر الفرصة لإثبات الفارق الفني الكبير بينه وبين مواطنه المصنف 44 عالميا.

ولم ينتظر ألكاراس وقتا طويلا لفرض بصمته على المباراة كاسرا إرسال منافسه في الشوط الأول.

وسرعان ما كسر ألكاراس إرسال منافسه الثالث ليحسم المجموعة الأولى بإرسال ساحق.

وجدد ألكاراس تفوقه المطلق في المجموعة الثانية؛ حيث خسر مارتينيس إرساله بخطأ مزدوج، ثم كرر الأخير خسارة إرساله في الشوط الخامس.

وما لبث أن كسر ألكاراس إرسال مواطنه للمرة الثالثة في المجموعة الثانية ليحسم اللقاء بسهولة.

وتابع ألكاراس "أتطور مع كل مباراة أخوضها. آمل أن إنه ي الأسبوع باللقب".

من ناحية أخرى، ضمّ الايطالي ماتيا بيلوتشي نظيره اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف الـ 12 عالميا إلى قائمة ضحاياه وأقصاه من الدور ربع النهائي بفوزه عليه 6-4 و6-2.

وعانى تسيتسيباس بمواجهة إرسال بيلوتشي العسراوي، فضلا عن ضرباته القوية التي جعلته يهيمن على اللقاء.

وقال بيلوتشي (23 عاما) الذي لم يسبق له بلوغ نصف نهائي احدى دورات الـ 500 "في بداية الاسبوع، لم أكن أبدا أتوقع هذه النتيجة".

وتابع "كنت استمتع بنفسي على أرض الملعب. اليوم أعتقد انني لعبت بشكل أفضل، ومن الناحية الفنية، ضد خصم رائع لكنني كنت في حالة ذهنية للقتال من أجل كل نقطة".

وسبق لبيلوتشي المصنف الـ 92 عالميا أن اظهر علو كعبه بإقصاء الروسي دانييل مدفيديف في الدور السابق.

وشكّل الايطالي ندا قويا لتسيتسيباس منذ بداية اللقاء؛ حيث تمكن من كسر إرساله في وقت حساس ليتقدم 5-4 في المجموعة الأولى، قبل أن يحسمها على إرساله.

وتواصلت معاناة تسيتسيباس في المجموعة الثانية؛ حيث كسر إرساله بيلوتشي مجددا ليتقدم 3-1.

وتابع بيلوتشي تفوقه اللافت كاسرا إرسال منافسه مرة اخرى لينتزع التقدم 5-1، ومع أن تسيتسيباس حاول إطالة أمد المباراة بتقليصه النتيجة، لكن سرعان ما حسم الإيطالي المجموعة بسهولة 6-2 ومعها بطاقة العبور إلى دور الأربعة لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينور وصيف النسخة الماضية الفائز على الألماني دانيال ألتماير 6-1 و6-4.