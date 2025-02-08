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أحمد جودة - القاهرة -

حقّق ​بريست​ فوزه العاشر هذا الموسم وهذه المرّة أمام مستضيفه ​نانت​ بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات ​الدوري الفرنسي​ الليغ 1.

الدوري الفرنسي: بريست يتجاوز نانت بهدفين ويصعد للمركز السابع

وسجّل لودوفيك أغوركي الهدف الوحيد لبريست برأسه بعد مرور عشر دقائق فقط على صافرة البداية، وعاد الحكم ليعود إلى تقنيّة الفيديو ليحتسب الهدف.

واستمرّت المباراة دون أهداف رغم الأداء القوي من نانت خصوصًا في الشوط الثاني لمحاولة تعديل النتيجة، لكن دون فائدة، حتّى عاد بريست ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ96.

وبهذه النتيجة وصل بريست إلى النقطة الـ31 في المركز السابع مؤقتًا فيما تجمّد رصيد نانت عند النقطة الـ21 في المركز الرابع عشر.