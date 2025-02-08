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أحمد جودة - القاهرة -

أكَّد ​دييجو سيميوني​ مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه وضع التعافي على رأس أولوياته قبل مواجهة غريمه ​ريال مدريد​ في الدوري الإسباني، مضيفًا أن فريقه جاهز لمباراة قمة الترتيب.

سيميوني: فريقنا جاهز لجميع الاحتمالات في ديربي مدريد

وأشار إلى أن فريقهُ اختار التعافي بالشكل التام بعد فوّزه على خيتافي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأضاف سيميوني أنّهُ لا داعي للتعريف عن ريال مدريد، وأنّ جميع لاعبيه يعلمون من هو خصمهم، وسيتعيّن عليهم أخذ المباراة إلى حيث يعتقد أنّ فريقه يستطيع إيذاءهم.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو، الّذي يتقدم بثلاث نقاط على ​برشلونة​ صاحب المركز الثالث بعد 22 مباراة.