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أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفيّة إسبانيّة أنّ نادي ​ريال مدريد​ قد قدّم عرضًا أوليًّا لتمديد عقد نجمهُ البرازيلي ​فينيسيوس جونيور​، لكن هذا العرض رفضه فيني وممثلوه. إذ إنهم يطالبون بزيادة في الراتب تعكس بشكل أفضل مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم.

تقارير: فينيسيوس جونيور يرفض أول عرض مدريدي لتمديد عقده

ويبلغ راتبه السنوي الحالي نحو 15 مليون يورو قبل الضرائب، مع مكافآت إضافية، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضافت معظم التقارير عن أوساط داخل النادي الملكي، بأنّ فيني سيمدّد عقدهُ ولكن يرغب في شروط مالية تناسبه.