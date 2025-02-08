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أحمد جودة - القاهرة -

رغم غيابه عن بداية الموسم بسبب الإصابة، إلا أن النجم الهولندي ​فرينكي دي يونج​ يستعيد أهميته في خط وسط البارشا. ويرغب المدرب ​هانز فليك​ بالاحتفاظ به في النادي على المدى الطويل.

فليك يُطالب إدارة برشلونة بتمديد عقد دي يونج

ووفقًا لصحيفة دياريو سبورت، أرسل فليك رسالة واضحة إلى إدارة ​برشلونة​ بأنّهُ يريد من دي يونج توقيع عقد جديد. اللاعب نفسه منفتح أيضًا على البقاء في النادي.

ومع ذلك، سيعتمد الكثير على المفاوضات المالية، وخاصة فيما يتعلق بالراتب، حيث يعد دي يونج حاليًا أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.