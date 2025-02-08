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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن تركيز فريقه الرئيسي هذا الأسبوع سيكون على مباراة ليتون أورينت المقرر إقامتها غدا السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا يصب تركيزه على مواجهة ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مدرب مانشستر سيتي يفكر في الكثير من الأمور في الأيام الأخيرة عقب الخسارة 1 / 5 امام أرسنال في الجولة الماضية بالدوري، وذم نيكو جونزاليس في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وفوق كل هذا، يفكر جوارديولا أيضا في مباراة فريقه بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حامل اللقب وأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 15 لقبا.

ورغم كل هذا، يظل اهتمام جوارديولا منصبا على مواجهة ليتون أورينت في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "غدا نلعب في وقت مبكر 12:30 بتوقيت جرينتش، وبعد المباراة سنعود هنا إلى مانشستر وسيكون لدينا الوقت للتحدث".

وأضاف: "بالطبع أفكر في مباراة مدريد ولكن ليتون يستحق انتباهي".

وأردف: "كان هذا هو الحال دائما، وإلا ما كنا لنتأهل لهذا العدد من مباريات الدور قبل النهائي والنهائي للكؤوس في آخر خمس أو ست سنوات".

وأكد: "أنا قلق وأركز على ليتون. دائما ما نواجه مشكلات خارج أرضنا في هذه البطولة -كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة- حتى أمام الفرق التي تنافس في دوري الدرجة الأولى أو الثانية".

وأردف: "دائما ما نعاني ولكننا جاهزون للتحدي. كل مباراة تمثل فرصة جديدة".

وأشار جوارديولا إلى أن هناك إمكانية عودة بعض اللاعبين من الإصابة في مباراة الغد، وبإمكانهم الحصول على دقائق قيمة قبل مواجهة الريال.

ويأمل الرباعي ناثان أكي وروبين دياز وجيريمي دوكو والحارس إديرسون أن يثبتوا جاهزيتهم البدنية للمشاركة في اللقاء.

وأكد جوارديولا:" ربما سيلعب بعضهم، سنرى".