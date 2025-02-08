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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وشقيقه فريق الاتحاد السكندري.

نادر قمر الدولة حكمًا لمباراة كلاسيكو المتوسط بين المصري وشقيقه فريق الاتحاد السكندري

وتقام هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من خالد حسين ومحمود حسين كمساعدين، فيما يتولى أحمد ناصر مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى عمرو الشناوي بمعاونة من زميله هيثم الشريف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل

