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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين الفرنسيين باريس سان جيرمان وموناكو ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الفرنسي.

باريس يعزز صدارته ويهزم موناكو برباعية

وانطلقت المواجهة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب بارك دي برينس.

ومنذ انطلاق المباراة وظهر باريس بشكل جيد للغاية حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق فيتينا، لكن جاء الرد سريعا من لاعبي الفريق الآخر.

وسجل دينيس زكريا الهدف الأول لموناكو في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، لتشتعل المباراة من هجمة هنا وهناك حتي انتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

انطلق الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حاول باريس السيطرة على اللقاء مرة أخرى، واستطاع كفاراتسخيليا تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

ولم يمر الوقت طويلًا إلا وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 57، من عمر اللقاء واستمر الفريق مسيطر علي احداث المباراة بشكل كبير.

لم يكتفي الفريق بالثلاث اهدف وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الرابع في الدقيقة ال90 من عمر اللقاء، ثم جاءت النهاية بفوز باريس سان جيرمان بأربع أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد باريس النقطة 53 ليعزز صدارته لترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد موناكو 37 نقطة.

