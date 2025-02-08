عاجل.. مانشستر يونايتد يقصي ليستر سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الرابع.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن بوبي ريد من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية من ويلفريد نديدي من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أندري أونانا لترطم برأس ريد وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

ونجح جوشوا زيركزي في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 68، بعد عرضية أرضية من أليخاندرو جارناتشو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها راسموس هويلوند بتسديدة مباشرة ارتطمت بقدم مدافع ليستر سيتي ليتابعها زيركزي بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل هاري ماجواير الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد، بعد ركلة حرة، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماجواير برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.