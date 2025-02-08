بايرن ميونخ يقسو على فيردر بريمن بثلاثية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق بايرن ميونخ فوزًا هامًا على نظيره فيردر بريمن، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أليانز معقل البافاري، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني، لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني

تمكن بايرن ميونخ من تسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجمه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 56، من ركلة جزاء.

ثم أضاف الألماني ليروي ساني ثاني أهداف البافاري في الدقيقة 82، من صناعة لايمر.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+7، أحرز المهاجم الإنجليزي هاري كين ثالث أهداف بايرن ميونخ، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 54 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.