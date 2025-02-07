نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، بمشاركة الثنائي المنضم حديثا أحمد حسام ومحمود جهاد وذلك أمام الإسماعيلي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "بداية رائعة لمحمود جهاد وأحمد حسام مع الزمالك أمام الإسماعيلي، والفوز على الدراويش كان مهم للغاية من أجل استعادة الثقة".

وأضاف: "الفوز على الإسماعيلي كان يهم الجهاز الفني أكثر من تقديم أداء جيد والدوري هذا الموسم صعب للغاية والمباريات كلها صعبة على جميع الأندية".

وأوضح: "من الوارد أن يتعرض الفريق للخسارة ولكن الأهم هو أن يتحمل اللاعبين لأنه الدوري هي بطولة النفس الطويل".