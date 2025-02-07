الرياضة

نجم الزمالك السابق يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد

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نجم الزمالك السابق يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، بمشاركة الثنائي المنضم حديثا أحمد حسام ومحمود جهاد وذلك أمام الإسماعيلي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "بداية رائعة لمحمود جهاد وأحمد حسام مع الزمالك أمام الإسماعيلي، والفوز على الدراويش كان مهم للغاية من أجل استعادة الثقة".

وأضاف: "الفوز على الإسماعيلي كان يهم الجهاز الفني أكثر من تقديم أداء جيد والدوري هذا الموسم صعب للغاية والمباريات كلها صعبة على جميع الأندية".

وأوضح: "من الوارد أن يتعرض الفريق للخسارة ولكن الأهم هو أن يتحمل اللاعبين لأنه الدوري هي بطولة النفس الطويل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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