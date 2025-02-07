نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من مدرب الزمالك بعد تجاوز الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته غدًا السبت على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو المقبلة في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.

