نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يوضح حجم إصابة نجمه أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود جهاد لاعب الوسط خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمود جهاد تعرض لإصابة بإجهاد عضلي وسيتم تجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.

