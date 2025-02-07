الرياضة

عاجل.. الزمالك يوضح حجم إصابة نجمه أمام الإسماعيلي

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عاجل.. الزمالك يوضح حجم إصابة نجمه أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود جهاد لاعب الوسط خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمود جهاد تعرض لإصابة بإجهاد عضلي وسيتم تجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان فريق الزمالك  فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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