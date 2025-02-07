نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود جهاد يعلق على ظهوره الأول في ليلة فوز الزمالك أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك أنه سعيد بتواجده في صفوف القلعة البيضاء، موضحًا أنه يعلم حجم الضغوطات عليه بسبب تواجده في فريق كبير ينافس باستمرار على كافة البطولات التي يشارك فيها.

وأضاف اللاعب في تصريحاته عقب مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري:" سأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل مستوى، وسعيد بالفوز الذي تحقق في لقاء اليوم، وسعيد أيضًا باللعب بجوار لاعبين بنادي الزمالك والحصول على جائزة أفضل لاعب في لقاء الإسماعيلي".

واختتم محمود جهاد تصريحاته قائلًا:" أشكر الجماهير على الاستقبال واعدهم ببذل قصارى جهدي مع زملائي للظهور بأفضل صورة ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.