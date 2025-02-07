نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس لجنة المسابقات يكشف لـ "دوت الخليج" عقوبة ناصر ماهر بعد طرده أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة المنتظرة ضد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب طرده أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وأشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ناصر ماهر لاعب الزمالك، في الدقيقة 86، بعد تدخله العنيف مع لاعب الإسماعيلي دون كرة، وعلى أثرها خرج اللاعب من الملعب.

وأكد عزت في تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج الرياضي "، أن ناصر ماهر سوف يغيب على الأغلب لمدة 3 مباريات بعد ضربه دون كرة، وبالتالي غيابه عن لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك 22 فبراير الجاري.

وأضاف: "الأقرب هو غياب ماهر لمدة 3 مباريات بسبب اللائحة التي تؤكد الغياب تلك المدة في حال الضرب دون كرة وهي نفس حالة اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا".

واختتم: "سوف يتم انتظار تقرير طارق مجدي حكم المباراة، وحال إقرار التقرير بطرده للضرب دون كرة سوف يتم تطبيق اللائحة على اللاعب وغيابه 3 مباريات".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك ونظيره الإسماعيلي بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، في الجولة الـ12، من منافسات دوري نايل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد السلام.