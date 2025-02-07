نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات جروس حول الفوز على الإسماعيلي وإصابة نجم الزمالك وطرد ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم في مسابقة الدوري.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سعيد بالنتيجة والفوز، والفريق بدأ بشكل جيد في أول 20 دقيقة، وبعد تسجيل هدف التقدم تراجع الفريق نسبيًا".

وواصل جروس قائلًا:" الإسماعيلي ضغط في الشوط الثاني وهاجم للتعديل، وكانت أخر 10 دقائق صعبة جدًا، ولكن بعد الهدف الثاني الذي سجله دونجا شعرنا بالطمأنينة".

وأوضح أن الميركاتو الشتوي لم ينته بالنسبة له ولا يزال يبحث عن تدعيم الفريق بلاعبين جدد.

وأشار إلى أن محمود جهاد كان يشكو من آلام في الظهر، ومع المجهود بدأ يتحسن ولكن يجب أن نحافظ على اللاعب في الفترة المقبلة، وهو قدم مباراة جيدة مع الفريق كما أن أحمد حسام مدافع الفريق الجديد ظهر بصورة جيدة بالنسبة للمشاركة الأولى لهما مع الفريق".

وفيما يخص طرد ناصر ماهر قال المدير الفني:" لم أتحدث معه بعد المباراة لأعلم ماذا حدث، وسأجتمع معه غدًا لمعرفة كافة الأمور، والطرد أثر علينا ولكن هدف دونجا ساعدنا على حسم المباراة".

وواصل المدير الفني قائلًا:" محمد شحاتة ظهر بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن، كما أن محمد السيد ظهر بصورة جيدة في لقاء اليوم".

وعلق جروس على إحياء ذكرى ضحايا جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي قائلًا:" كانت مشاعرنا قوية ومن الجيد أن نحيي ذاكراهم والنادي دائما قريب من الجماهير وأسر الشهداء".

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.