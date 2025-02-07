الرياضة

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

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تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن تشكيلة فريقه لمواجهة موناكو ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

  • حراسه المرمي: دوناروما.
  • خط الدفاع: باتشو، رويز، مينديش، ماركينيوس.
  • خط الوسط: فيتينيا، باركولا، نيفيس.
  • خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي، دوي.

ويتصدر باريس الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحل موناكو في المركز الثالث برصيد 37.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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