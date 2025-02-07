نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن تشكيلة فريقه لمواجهة موناكو ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.
وينطلق اللقاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.
وجاء التشكيل كالتالي:
- حراسه المرمي: دوناروما.
- خط الدفاع: باتشو، رويز، مينديش، ماركينيوس.
- خط الوسط: فيتينيا، باركولا، نيفيس.
- خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي، دوي.
ويتصدر باريس الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحل موناكو في المركز الثالث برصيد 37.