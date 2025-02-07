نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف.. غدًا السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا، منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف 2025، والتي تنظمها منطقة الغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص.

تشهد البطولة مشاركة 2000 لاعب ولاعبة، وتقام البطولة لتشمل 4 فعاليات " مهرجان البراعم، منافسات الناشئين، منافسات الكبار، منافسات الأساتذة ".

وتشهد منافسات البراعم مشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 14 نادي ومؤسسه رياضية، هي: اجيال، التوكيلات الملاحية، بني عبيد، دكرنس، الفنار، المريخ، المصري، غزل بورسعيد، جامعة المنصورة، بورسعيد، المنطقة الإقتصادية، شربين، مركز شباب الإستاد، هيئة قناة السويس.

منافسات الناشئين والكبار تشهد مشاركة 1800 لاعب ولاعبة يمثلون أندية " أجيال، التوكيلات الملاحية، بحارا، مركز شباب داماس، بني عبيد، دريس، دكرنس، المنطقة الإقتصادية، الفنار، الهضبة، الخيارية، المريخ، المصري، المستقبل، جزيرة الورد، غزل بورسعيد، هواة الصيد، جامعة المنصورة، المنصورة، ميت غمر، مركز شباب ميت الرومي، مركز شباب ميت غمر، بورسعيد، شطا، شربين، الصيد، صيد المنصورة، سبورتنج، إستاد المنصورة، مركز شباب الإستاد، الهيئة، التجديف، الزهور ".

تقام البطولة خلال الفترة من 8 وحتى 13 فبراير الجاري في المدينة الرياضية ببورسعيد.