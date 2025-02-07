نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يعمق جراح الفتح بثنائية إيفان توني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " عبدالله الفيصل ".

بدأت المباراة قوية من جانب فريق أهلي جدة سيطرة ومحاولات هجوميه من أجل إحراز هدف التقدم.

شهدت المباراة أول حالة طرد لفريق الفتح في الدقيقة 14 للاعب حسين قاسم.

نجح المحترف رياض محرز في الحصول على ركلة جزاء لصالح فريق أهلي جدة سجلها إيفان توني في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

حاول لاعبي أهلي جدة تعزيز هدف التقدم وسدد كرة قوية كادت أن تكون هدف.

شهدت المباراة ثاني حالة طرد لفريق الأهلي السعودي في الدقيقة 39 أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب سعيد بالعبيد.

شهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذ من جانب لاعبي أهلي جدة، ورد فريق الفتح بكرة كادت أن تكون هدف التعادل ولكن علت العارضة.

نجح فريق أهلي جدة في تعزيز هدف التقدم بهدف ثاني من ركلة جزاء سجلها إيفان توني في الدقيقة 62.

إستمرت المحاولات من جانب لاعبي أهلي جدة احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة بهدفين نظيفين.

الفوز يرفع رصيد أهلي جدة إلي النقطة 38 في المركز الخامس ويتجمد رصيد الفتح عند النقطة 10 في قاع جدول ترتيب دوري روشن السعودي.