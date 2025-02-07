نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم لقاء الإسماعيلي بثنائية شلبي ودونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس من تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره الإسماعيلي بقمة الجولة 12 من بطولة الدوري العام، بهدفين مقابل لاشيء.

ونجح فريق الزمالك من تسجيل الهدف الأول باللقاء عند الدقيقة 18 من زمن شوط اللقاء الأول.

وجاء الهدف عن طريق مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك بعد كرة عرضية لم يتمكن دفاع الإسماعيلي من إبعادها، لتسقط الكرة أمام شلبي ليسجل الهدف الأول لصالح الأبيض في المباراة.

واستمرت محاولات الدراويش خلال المباراة لإدراك هدف التعادل إلا أنه لم يحالفة التوفيق لتسجيل أي هدف خلال المباراة.

وتعرض ناصر ماهر نجم نادي الزمالك للطرد في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد اشتباكه مع محمد نصر مدافع الإسماعيلي.

وأضاف فريق الزمالك الهدف الثاني في اللقاء عند الدقيقة 8 من الوقت بدل من الضائع للمباراة، عن طريق نبيل عماد دونجا نجم وسط الزمالك.

وجاء الهدف بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من نجم وسط الزمالك لتسكن شباك أحمد عادل عبد المنعم وتُعلن عن فوز الزمالك في اللقاء.

وبهذا الفوز أصبح فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.