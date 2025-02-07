عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبين أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SPORTS TV2.