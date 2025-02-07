نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين فينيسيوس وريال مدريد يمنح الأمل لدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت تقارير صحفية اسبانية تشير إلى وجود خلاف بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل وإدارة الفريق حول تجديد عقده.

كان ريال مدريد قد انتصر على فريق ليجانيس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين، بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

يستعد فريق ريال مدريد صاحب المركز الأول لخوض تحدي جديد امام جاره اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني، على صدارة جدول الترتيب.

خلاف بين فينيسيوس جونيور وريال مدريد

أشارت التقارير الصحفية بجرائد إسبانيا ان هناك خلاف بين فينيسيوس جونيور وريال مدريد بسبب الراتب، حيث عرض النادي ١٥ مليون يورو بينما صندوق الاستثمار السعودي سيمنحه راتب ٢٠٠ مليون يورو.

ينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في يونيو2027، مما يعني أن انتقاله يستلزم موافقة النادي الإسباني، مع وجود عرض ضخم من المملكةالعربيةالسعودية.