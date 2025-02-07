نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للمرج وقليوب وإسكو والقومي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، سبع مباريات الأسبوع العشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث يخرج المرج صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، في مواجهة قوية بين الفريقين، تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستمرار المنافسة على الصعود للقسم الثاني الموسم المقبل، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكلًا الفريقين.

و يستضيف القومي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة فريق طوخ صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز طوخ بهدفين مقابل هدف.

ويستضيف قها صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة فريق مركز شباب بطا الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز بطا بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويستضيف مدينة نصر صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة نظيره بهتيم التاسع برصيد 22 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

و يستضيف قليوب صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة فريق القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 40 نقطة، في مباراة قوية بين الفريقين والمعروفة بكلاسيكو القليوبية من حيث القوة والإثارة.

و يسعي الفريقين إلى الفوز، حيث يسعي الضيوف إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الاقتراب من غريمه القناطر الخيرية، بينما يسعي المتصدر إلى تحقيق الفوز الثالث عشر والابتعاد والانفراد بصدارة المجموعة. يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز القناطر بهدف دون مقابل.

و يخرج هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة لملاقاة فريق اسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي لكلًا الفريقين.

و ويلتقي الطيران السادس برصيد 28 نقطة بنظيره فريق النصر للتصدير صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الطيران بهدفين مقابل هدف.

و تختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد، بلقاء سبورتنج كاسل والمطرية على ملعب قها، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز المطرية بهدف دون رد.

بينما يحصل فريق ليفيلز على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 40 نقطة

2- قليوب 37 نقطة

3- هليوبوليس 35 نقطة

4- ليفيلز 32 نقطة

5- رع 28 نقطة

6- الطيران 28 نقطة

7- المرج 25 نقطة

8- المطرية 24 نقطة

9- بهتيم 22 نقطة

10- طوخ 22 نقطة

11- بطا 20 نقطة

12- إسكو 19 نقطة

13- مدينة نصر 18 نقطة

14- قها 16 نقطة

15- النصر للتصدير 14 نقطة

16- القومي 11 نقطة

17- سبورتنج كاسل 7 نقاط

