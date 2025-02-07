نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته لمباراته المرتقبة أمام شقيقه الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وخاض الفريق البورسعيدي مرانه الأخير اليوم الجمعة تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، مع تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة.

خضع اللاعبون لتدريبات بدنية خفيفة، مع تدريبات خاصة للمهاجمين على إنهاء الهجمات بدقة، في محاولة لاستغلال الفرص أمام مرمى الاتحاد السكندري.

وعقد علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي جلسة مع اللاعبين قبل المران، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة في جدول الترتيب، مطالبًا إياهم بالتركيز وتقديم أفضل أداء أمام فريق قوي بحجم الاتحاد السكندري كما تم الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الأساسيين.

يذكر أن المصري يدخل اللقاء برصيد 19 نقطة، بينما يسعى الاتحاد السكندري لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مما يزيد من أهمية المباراة وصعوبتها.

