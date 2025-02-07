نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا كبيرا على نظيره فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والفيحاء

وسجل جون دوران الهدف الأول في الدقيقة 22.

وعاد دوران بالهدف الثاني في 72 صنع ماني وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 74 صنعه له بوشل وانتهت المباراة 3/0.

وبهذه النتيجة احتل "العالمي" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و5 تعادلات وخسر 2 بينما يأتي الفيحاء في المركز 14 برصيد 16 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بسبعة وهزم بتسعة.