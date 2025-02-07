نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام دوران ورونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا كبيرا على نظيره فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والفيحاء

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره فريق الفيحاء برتم سريع وسجل جون دوران الهدف الأول في الدقيقة 22 وعاد ماني بالهدف الثاني في الدقيقة 29 وتم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وسجل ماني الهدف الثاني في الدقيقة 66 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعاد دوران بالهدف الثاني في 72 صنع ماني وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 74 صنعه له بوشل وحاول الفيحاء تسجيل هدف لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 3/0.