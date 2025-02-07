نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 هدف وفوز الأقصر والالمونيوم وشبان قنا بالجولة 16 بجنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى ' جنوب الصعيد ' بدورى القسم الثاني ' ب '.

وشهدت الجولة إحراز 11 هدف خلال 5 مباريات بجولة شهدت مساندة الأرض لأصحابها خلال 3 مباريات فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

حيث نجح نادى الأقصر فى تحقيق فوز ثمين بنتيجة 2/1 أمام ضيفه النصر للتعدين، ليرتفع رصيد الاقصر للنقطة 30 فيما توقف رصيد النصر للتعدين عند النقطة 31.

وسقط نادى مكادى فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه المدينة المنورة، ليرتفع رصيد مكادى للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 25.

فيما نجح شبان قنا فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ضيفه كيما اسوان، ليرتفع رصيد شبان قنا للنقطة 18 فيما توقف رصيد كيما اسوان عند النقطة 12.

وسقط مركز شباب سوهاج فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه طهطا، ليرتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد طهطا للنقطة 17.

ونجح الالمونيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام ضيفه قوص، ليرتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 26 فيما توقف رصيد قوص عن النقطة 18.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 31 نقطة.

2 - الاقصر 30 نقطة.

3 - الالمونيوم 26 نقطة.

4 - المدينة المنورة 25 نقطة.

5 - شبان قنا 18 نقطة.

6 - مركز شباب سوهاج 17 نقطة .

7 - قوص 18 نقطة.

8 - طهطا 17 نقطة.



9 - مكادى 16 نقطة.

10 - كيما اسوان 12 نقطة.