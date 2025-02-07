نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في تشكيلة الإسماعيلي أمام الزمالك بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك بعد قليل على ملعب السلام وذلك لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المختار على النحو الآتي:

حارس مرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، إريك تراوري، مروان حمدي، نادر فرج.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الله السعيد، عمر القط،محمد خطاري، إبراهيم عبد العال، كتكوت، حسن صابر.

وتقام المباراة بين الفريقين بستاد السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.