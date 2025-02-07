نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إمام عاشور يكشف عن صفقة جديدة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن انضمام صفقة جديدة للقلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد إنهاء التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال الساعات الأخيرة.

ونشر إمام عاشور، صورة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب عليها: «مبروك يا حبيبي وإن شاء الله مستنيك تكسر الدنيا، ياسين حافظ أهلاوي».

وكان نادي الزمالك، قد وجه الشكر لياسين حافظ، خلال الفترة الماضية، وأعلن رحيله عن صفوف الفريق، وعدم استمراره مع النادي بصورة نهائية، بعد إنهاء الأمور كافة مع النادي.

ويتصدر إمام عاشور جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي، برصيد 7 أهداف، بعدما سجل هدفا أمس أمام نادي بتروجت، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب السلام، وفاز فيه فريقه بثنائية مقابل هدف.