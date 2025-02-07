نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 هدف وفوز نجوم مصر والمنيا والبدارى بالجولة 19 بشمال الصعيد بالقسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر بالمجموعة الثانية ' شمال الصعيد ' بدورى القسم الثانى ' ب '.

وشهدت مواجهات الجولة إحراز 16 اهداف خلال 5 مباريات وساندت الأرض أصحابها خلال 3 مباريات وعاندت أصحابها خلال مباراتين.

حيث سقط نادى الفيوم فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى المنيا، ليتوقف رصيد الفيوم عند النقطة 20 فيما ارتفع رصيد المنيا للنقطة 24.

وحقق نادى نجوم مصر فوزا بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب طامية، ليرتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 28 فيما توقف رصيد طامية عند النقطة 16.

وسقط بنى مزار فى فخ الخسارة أمام ضيفه أسمنت أسيوط بنتيجة 3/2، ليتوقف رصيد بنى مزار عند النقطة 13 فيما ارتفع رصيد اسمنت اسيوط للنقطة 36.

فيما نجح مصر للمقاصة فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة أمام ضيفه تليفونات بنى سويف، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 32 فيما توقف رصيد التليفونات عند النقطة 24.

وحقق نادى البدارى فوزا بهدف نظيف أمام ضيفه نادى مسار، ليرتفع رصيد البدارى للنقطة 18 فيما توقف رصيد مسار عند النقطة 41.

فيما لم يشارك الواسطى بمباريات تلك الجولة.

1 - مسار 41 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 36 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 32 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 24 نقطة.

5 - نجوم مصر 28 نقطة.

6 - المنيا 24 نقطة.

7 - الفيوم 20 نقطة.

8 - البدارى 18 نقطة.

9 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

10 - بنى مزار 16 نقطة.

11 - الواسطى 13 نقطة.