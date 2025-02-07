نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة مدافع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيليه خلال المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة المحلة وذلك للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بيراميدز بالدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعلي جانب أخر بدأ أشرف بن شرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع محللي الأداء بالفريق فى حضور أعضاء الجهاز المعاون؛ من أجل استطلاع فريق غزل المحلة ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

