نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الإسماعيلي.