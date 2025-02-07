نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز التنمية وناصر بالجولة 8 بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة بمسابقة القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وتشهد المسابقة منافسة قوية للصعود لدورى القسم الثالث.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 6 اهداف خلال مباراتين.

حيث نجح مركز التنمية الشبابية فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب باروط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل، وجاءت أهداف المباراة عن طريق الثنائى عبد الله محمد نصر ومحمد مصطفى، ليرتفع رصيد التنمية الشبابية للنقطة 15 فيما توقف رصيد باروط عند النقطة 16.

وسقط نادى بوش فى فخ الخسارة برباعية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب ناصر، ليتوقف رصيد بوش عند النقطة صفر فيما ارتفع رصيد مركز شباب ناصر للنقطة 13.

وقررت إدارة مركز شباب ناصر تعيين احمد طلب كمديرا للكرة خلال الفترة القادمة.

فيما لم يشارك شبان الفشن بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - باروط 16 نقطة.

2 - التنمية الشبابية 15 نقطة

3 - مركز شباب ناصر 13 نقطة.

4 - شبان الفشن 3 نقاط.

5 - بوش صفر.