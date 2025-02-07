نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوران ورونالدو ضمن تشكيل النصر الرسمي أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفيحاء بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي. تشكيل النصر أمام الفيحاء حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: ايمريك لابورت، علي لاجامي، نواف بوشل، سالم النجدي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، جابرييل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، دوران، ساديو ماني. القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.