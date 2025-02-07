الرياضة

الأهلي يزف نبأً سارًا لجماهيره بشأن بن شرقي

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الأهلي يزف نبأً سارًا لجماهيره بشأن بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا للمباريات القادمة.

وبدأ بن شرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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