نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يزف نبأً سارًا لجماهيره بشأن بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا للمباريات القادمة.

وبدأ بن شرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.