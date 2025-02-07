نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وكومو اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره كومو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة يوفنتوس ونظيره فريق كومو في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على نظيره كومو اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " كومو".

يدخل فريق يوفنتوس المباراة وهو في المركز السادس برصيد 40 نقطة بينما كومو في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.