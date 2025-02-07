نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوافق على إعارة لاعبه إلى الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على انتقال لاعب خط الوسط سمير فكري إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاءت هذه الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث أبدى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد سمير فكري، البالغ من العمر 30 عامًا، من العناصر التي اكتسبت خبرة كبيرة في خط الوسط، حيث انضم إلى المصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من فريق الداخلية وقدم اللاعب أداءً جيدًا مع الفريق البورسعيدي، ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية، قبل أن ينجح الاتحاد السكندري في الحصول على خدماته حتى نهاية الموسم.

وتهدف هذه الصفقة إلى تدعيم خط وسط الاتحاد السكندري، خاصة في ظل سعي الفريق لتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق السكندري خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للمباريات القادمة تحت قيادة المدرب طلعت يوسف، الذي يسعى للاستفادة من إمكانياته لتعزيز خط الوسط.